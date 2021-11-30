理想：缺料問題至少延續至明年Q1

中國造車新勢力之一的理想 (2015-HK) 於周一 (29 日) 晚間公布財報後，在之後的法說會上表示，供應鏈問題至少會持續至明年第一季，目前毫米波雷達供應問題已經解決，但 ESP（車身電子穩定系統）的供應問題依舊存在。同時公司產能仍處在起飛期，目標在 2023 年年產能達 70 萬輛。

理想汽車 CEO 李想於電話法說會中指出，今年第三季，理想 ONE 的交車數為 25116 輛，年增率 190%，該數字高於因晶片不足而下修的交車數，與最早初估的數字相當。

但預計供應鏈問題至少會持續至明年第一季，仍要在較長一段時間內面對零組件短缺問題，理想方面正在與博世積極溝通解決供應問題。

至於在產能方面，理想汽車還處於爬升過程中。今年 10 月理想的北京生產工廠正式開工，並計畫於 2023 年投入營運。2023 年預估年產能可以達到 50 萬輛，若安排兩班工作制，則能夠上看 70 萬輛的年產能。

理想指出目前在手訂單數量，10 月份已超過 1.4 萬輛。以現階段的產能是可應付每月 1.4 萬輛的訂單，到明年，每個月的產能可以超過 1.5 萬輛。只是理想的交車數仍受到供應鏈問題影響而無法達到每月 1.4 萬輛的交車數。

理想預計，第四季交車數為 3 萬～3.2 萬輛，年增率 107.4%～121.2%；預期營收達 88.2 億人民幣～94.1 億人民幣，年增率 112.7%～126.9%。

