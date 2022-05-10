重押科技股 老虎基金今年前4月慘賠170億美元

金融時報（FT）周二（10 日）報導，由於科技股遭到大規模拋售，全球大型避險基金之一的老虎基金（Tiger Global）在今年前 4 個月虧損高達 170 億美元，為該基金有史以來重大虧損之一。

報導稱，由於投資人擔心不斷上升的利率將削弱未來收益，科技股與成長股今年以來一直表現不佳。數據顯示，4 月那斯達克指數跌幅逾 13%，該指數今年迄今已跌逾 25%，重倉科技股的老虎基金因此蒙受巨大虧損。

根據美國證券交易委員會（SEC）揭露，截至去年 12 月 31 日，老虎基金第四季持倉總市值達 459.38 億美元。該基金前 10 大持倉均為科技公司，占持倉總市值比例高達 47.4%，涉及行業包括網路、軟體、消費與金融科技等行業。

該基金去年第四季持倉報告顯示，前五大重倉股分別為京東 (JD-US)、微軟(MSFT-US)、Sea(SE-US)、Nu Holdings(NU-US) 以及 Snowflake(SNOW-US)。

據知情人士透露，今年 4 月老虎基金的避險基金虧損 15.2%，使其在今年前 4 個月的虧損達到 43.7%。今年以來虧損加上去年 7% 的回撤意味著，該基金在 2020 年獲得的 48% 收益已完全抹除。

對此，老虎基金在一封給投資人的信中寫道：「我們的公募基金 2022 年的開局非常令人失望，有鑑於宏觀經濟情況，市場表現不佳，但我們不相信藉口，所以也不會找任何藉口。我們將繼續按照第一季的方式管理投資組合，對公司團隊和投資組合仍充滿信心，會在漫長的旅程中回顧這一點，並在繼續進行的過程改進中受益。」