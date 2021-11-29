理想汽車Q3交付量年增近3倍 再寫新高、調整後淨利暴增20倍

理想汽車 (LI-US) 周一 (29 日) 公布 2021 年第 3 季電動車交付量較去年同期翻近 3 倍，寫下紀錄新高，Non-GAAP 淨利更較去年同期暴增 20 倍，至人民幣 3.36 億元。

受財報利好推動，周一美股盤前交易，理想汽車上漲 7.8%，報 34.92 美元。

財報顯示，理想汽車 Q3 營收報人民幣 77.8 億元，年增 209.7%，高於 FactSet 共識預期的 72.6 億元，Q3 交付量為 25,116 輛，年增 190%，創下紀錄新高，帶動電動車銷售額較去年同期增長 199.7%，至人民幣 73.9 億元。

理想 Q3 GAAP 淨虧損較去年同期大幅收窄，至人民幣 2,150 萬元，ADS 報人民幣 0.02 元，Non-GAAP 淨利暴增 20 倍，至人民幣 3.357 億元。

理想汽車執行長李想透過聲明表示，受惠於強勁的訂單，加上消費者對智慧電動車的接受度不斷提升，他對公司的成長前景仍充滿信心。

李想並稱，將透過增設北京生產基地來提高產能，且持續擴大銷售和服務網絡，為業務增長做好準備。理想汽車北京工廠 10 月正式開工，計畫 2023 年投產。

展望第 4 季，理想預計電動車交付量將落在 30,000 輛至 32,000 輛間，營收為人民幣 88.2 億元至 94.1 億元間，優於 FactSet 共識預期的 87.8 億元。