〈財報〉理想汽車連兩季獲利 美股盤前ADR漲近4%

中國電動車製造商理想汽車（Li Auto）周五（25 日）美股盤前公布去年第四季亮麗財報，儘管該公司去年加大電動車研發支出，但第四季營收優於預期，連兩季實現獲利，激勵盤前股價漲近 4%。

理想汽車去年第四季（截至 12/30）營收報 16.3 億美元，優於分析師預估 15.6 億美元，上季調整後每股獲利報 0.01 美元，略低於分析師預估的 0.02 美元。

儘管汽車製造業受晶片荒影響，但理想汽車該上季毛利率報 22.4%，較去年第三季有所改善；旗下電動車理想 ONE 為 35,221 輛，季增 40.2%，年增達 143.5%。

展望未來，理想汽車預估，2022 年第一季電動車交付量介於 3 萬至 3.2 萬輛電動車之間，將比去年同期成長 138.5% 至 154.4%、本季營收介在人民幣 88.4 億（13.9 億美元）至人民幣 94.3 億（14.8 億美元）元之間，將比去年同期成長 147.2% 至 163.7%，低於市場普遍預期為 15.8 億美元。

理想汽車執行長李想在記者會上表示，雖然公司加大研發投資與銷售網絡擴張的步伐，但仍在去年第四季實現獲利與達到 6 億美元營運現金流的目標，是為理想汽車卓越營運表現的佳績。

花旗分析師 Jeff Chung 周五的報告寫到，理想汽車的第四季毛利率略高於預期，並稱許該公司創造的自由先金流。

截稿前，理想汽車 (LI-US)ADR 上漲 3.84%，每股暫報 28.41 美元。