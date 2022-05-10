台、美股抗跌明燈 「低波高息」股扮演資金避風港

近期台、美股市跌跌不休，台股今 (10) 日更一度續挫 300 點，賣壓最重時萬六還慘遭跌破，但在一波波下殺中，「低波高息」股無論是美股的標普 500 低波動高股息指數，或是台股的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，都逆勢抗跌，連帶相關 ETF 也扮演資金避風港。

上周 (5/4) 凌晨美國 Fed 召開利率會議，宣布升息 2 碼 (0.5%) 及 6 月將啟動縮表，結果雖符合預期，但市場焦點轉向擔心通膨陰霾將無法被快速平息，此外，今年剩餘時間內預計還會升息 150-200 個基點 (約 6~8 碼)，但疫情下供應鏈中斷，以及俄羅斯入侵烏克蘭等因素，仍使全球通膨疑慮進一步升溫，導致成長型類股的賣壓相對轉強，由美股重量級成長股可見，亞馬遜、特斯拉股價一度重挫，成為帶領大盤走低的關鍵。

回顧年初至今，美國標普 500 指數下跌幅度達 12.8%，美國道瓊指數亦下跌達 9.2%。若觀察各類型國際股指數中，仍具有優異表現的族群，可發現多數落在具有「低波高息」特性的類別。

以標普 500 低波動高股息指數來說，在美股主要指數下挫的情況下，今年來截至 4 月底，該指數換算成新台幣報酬率，卻是逆勢成長 10.3%。而想要投資海外低波高息類股也不須捨近求遠，國泰標普低波高息 ETF(00702-TW) 即是國內追蹤該指數的 ETF，讓台灣投資人也能掌握美股利多、對抗波動。

國泰投信分析，「標普 500 低波動高股息指數」首先選出標普 500 指數中 75 個股息收益最高的股票，然後針對其中，再挑選 50 支波動性最低的股票，進行投資。以最新產業別來看，持股主要以公用事業、消費股、電信類股、能源類股、房地產股為大宗，多數具有低本益比、低股價淨值比，且有較佳殖利率保護的「價值股」特性，也使得其在大幅的市場震盪中，展現出防禦力。

而在台股市場中也有類似情形。以具有類似屬性的台股 ETF - 國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 做觀察，根據統計，截至 4 月底，一共 73 個台股交易日中，有 41 天台股大盤是下跌的，但 00878 所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數有 35 天跌得比較少，甚至反漲，顯示今年內相對抗跌比率達約 85%；另外 32 天，台股大盤上漲時，有 27 天 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數與台股同漲，或甚至超過大盤，故就隨漲比率而言也達約 81%，展現了一定的抗震力。

法人分析，隨時序進入 5 月，過去一個月台股最大修正已逼近 1500 點，短線上將具有跌勢收斂的機會，目前台股本益比約為 12.2 倍，低於去年 10 月低點 13 倍、接近 2020 年 3 月低點 11.9 倍，相較其他市場更具吸引力，惟國際系統風險未除下，資金尚不易大幅進駐。

故現階段可尋求具「低波高息」特性的標的進行防禦性佈局，以穩定的收益分配做為下檔保護。其中，00878 將於 5 月 18 日進行今年第二次收益分配，預估每單位發放新台幣 0.32 元，有機會創下歷來單季配息金額新高。