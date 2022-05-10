〈台股盤中〉台積電領跌失守萬六 航運撐盤跌幅收斂

美股大跌拖累台股翻黑，大盤今 (10) 日在權王台積電 (2330-TW) 領跌下，盤中帶量走跌重挫逾 300 點，指數失守萬六關卡低點下探 15734 點，盤中在航運、造紙等傳產力撐下跌幅收斂，預估在賣壓與低接買盤挹注下，成交量上看 3000 億元。

台股今天持續遭資金提款，集中與櫃買市場同步翻黑，上市有 683 家走跌、僅 187 家上漲；上櫃也有 515 家下跌、僅 139 家上漲。

美股四大指數同步收黑，台股 ADR 也臉綠，包括台積電 ADR(TSM-US)、聯電 ADR (UMC-US) 都有 3% 以上跌幅，進而連累台股今天盤勢，台積電早盤下跌逾 2%，股價面臨 500 元保衛戰；聯電 (2303-TW) 與聯發科 (2454-TW) 也在平盤下震盪整理。

比起大型權值股疲弱，航運類股則相對有撐，但主要以散裝航運為主，慧洋 - KY(2637-TW) 盤中漲幅 2.5%，四維航 (5608-TW)、中航 (2612-TW)、新興 (2605-TW) 等也有 1% 以上漲幅。

造紙類股中包括華紙 (1905-TW)、寶隆 (1906-TW)、永豐餘 (1907-TW) 也是買盤追捧對象，進而帶動股價走揚。

汽車族群盤中在買盤敲進下股價翻紅，耿鼎 (1524-TW) 盤中大漲 3.5%，怡利電 (2497-TW) 與宏旭 - KY(2243-TW) 分別有 2%、1% 的漲幅，其他包括宇隆 (2233-TW)、和泰車 (2207-TW)、江申 (1525-TW)、汎德永業 (2247-TW) 也在買盤挹注下，拉抬股價平盤之上整理。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股近期變數包括聯準會緊縮政策、疫情升溫影響產業供需與市場投資信心，後市可觀察近期公布的第 1 季財報表現，能否提振投資信心。

但要注意的是，即便短線有反彈契機，也要留意高通膨環境下終端需求對於市場的影響。