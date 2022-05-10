中菲行Q1獲利創單季次高 EPS 4.54元

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (10) 日公布第一季財報，稅後純益 6.17 億元，年增 105.79%，每股純益 4.54 元，創單季次高，獲利僅次於上季，反映海空運運價在傳統淡季期間，仍處在歷史高檔震盪的挹注。

中菲行第一季合併營收 113.81 億元，年增 63.03%，營業毛利 15.72 億元，年增 64.3%，毛利率 13.81%，年增 0.1 個百分點，營業利益 7.57 億元，年增 110.28%，營益率 6.65%，年增 1.5 個百分點，稅後純益 6.17 億元，年增 105.79%，每股純益 4.54 元。

中菲行董事會今日也同步決議，擬發放每股現金股利 10.2 元，除息交易日為 6 月 16 日，現金股利發放日為 7 月 8 日。

由於航空貨運正受供應鏈中斷、運力受限等影響，使第一季空運運價處在相對高點，展望後市，航空業者認為，中國公布最新企業復工復產指引後，業者已經開始趕工，並拉升原料、半成品需求，隨著 5 月起成品、半成品完成後陸續出貨，空運市況逐步加溫可期。

海運方面，美國線長約新合約價已於 5 月 1 日起生效，較去年倍增，中菲行日前曾表態，認為今年海運運價難再創高，但有望持續處歷史高檔震盪，目前海運業者多有共識全年海運市況處高位震盪應無虞。