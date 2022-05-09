債息與股利大不同！00786B年化配息率預估衝5%

美國聯準會 (Fed) 本次 FOMC 會議如預期升息兩碼，並表示未來將保持此升息步調至基準利率上升至中性水平，為升息確立基本情境。債券殖利率在過去一段時間大幅攀升，加上債券本身的固定收益性質，開始吸引市場關注。尤其債息與股利大不同，債息具備固定收益優勢，以 5 月 18 日將除息的元大美債 20 年 (00679B-TW) 及元大 10 年 IG 銀行債 (00786B-TW) 為例，根據第一階段公告之預估配息金額與 5 月 9 日收盤價計算，年化配息率預估分別達 3.17% 與 5.01%。

元大美債 20 年研究團隊說明，債息與股利不同，債息是發債企業約定要還的借貸利息，具有固定收益性質；而股利是企業給股東的分紅，會視企業獲利狀況與股利政策而定，由於前者是固定收益資產，當殖利率反映基準利率調升預期而修正後，進場機會將隨之浮現。

目前美國十年期公債殖利率約 3.1%，也就是市場預期未來基準利率區間會來到附近水平，已反映今年可能升息 11 碼，因此現階段進場債市已是在價格相對較低位置，美長天期公債、投資級債分別有 3%、5% 殖利率，可做為不同於高股息股票 ETF 的另一種穩定息收來源。

聯準會貨幣政策緊縮帶動債券殖利率走揚，已吸引許多偏愛穩定債息的投資人進場布局債券，國內掛牌的債券 ETF 也確實反映此一趨勢，受益人數最多的債券 ETF－元大美債 20 年 (00679B-TW) 今年以來受益人數翻倍成長，已突破兩萬人大關。該 ETF 持債為長天期美國公債，年化配息率從 2021 年 11 月中的 2.14%，跳升至本次除息後預估的 3.17%。

投資級債部分，元大 10 年 IG 銀行債 ETF(00786B-TW) 的年化配息率，也從 2021 年 11 月中的 3.24%，跳升至本次除息後預估的 5.01%，不僅成長超過 1.7 個百分點，也已經超越台股大盤近十年平均值，直逼高股息股票水準，兩者均將於 5 月 18 日進行除息。

元大 10 年 IG 銀行債 ETF 研究團隊表示，在升息逆風環境下，債券 ETF 的資本利得空間相對有限，但債息在殖利率提升後，對於風險偏好較低的投資人而言，是具有吸引力且較穩定的息收來源，且若景氣復甦不如預期，聯準會鷹派立場鬆動而放緩升息節奏，也將突顯債券的固定收益避險特性。

元大 10 年 IG 銀行債研究團隊進一步指出，企業配發的股利會受到營運狀況與股利政策影響，相較之下，債券擁有固定收益之特性，即便市場波動大，信用評等佳的公債或投資級債債息並不會受影響，如元大美債 20 年持有美國公債，元大 10 年 IG 銀行債 ETF 持債為耳熟能詳的國際知名金融集團，包含高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利及匯豐等所發行，信用評等為投資等級，相比非投資等級債券較不受景氣影響，且債券 ETF 的季配息，也能創造規律多次現金流來源。

元大投信提醒，投資人參與 ETF 除息時，應留意淨值會一併變動，且高配息率不等同報酬率，半年配息、季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使 ETF 配息率波動，甚至單次年化配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。