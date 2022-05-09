〈台幣〉美元強勢亞幣跳水 放量貶7.3分收29.733元

台北股匯今 (9) 日持續下殺，台股重挫 359 點，探近一年新低，新台幣兌美元匯率盤中也貶逾 1 角，最低來到 29.765 元，尾盤貶勢略收斂，貶值 7.3 分，以 29.733 元作收，為 2020 年 6 月中旬以來的最低點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.335 億美元。

美國聯準會 4 日宣布升息 2 碼後，亞洲股匯近 2 個交易日如坐大怒神、一瀉千里，新台幣匯率上周五一度狂挫 2 角，今天受到資金持續外流影響，盤中重貶 1.05 角，下探 29.765 元。

不過，央行近來緊盯匯價，防守力道逐漸加重，新台幣兌美元匯率終場以 29.733 元作收，貶值 7.3 分，台北外匯市場成交值達 15.04 億美元，元太外匯市場成交值 5.295 億美元。

國際美元強勁走升，亞洲貨幣今天全面跳水，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.34%，人民幣重貶 0.62%，日圓貶值 0.51%，新加坡幣貶 0.47%，新台幣貶 0.25%，韓元貶勢明顯收斂貶 0.1%。

台股方面，由於電子股持續遭拋售，金融股更被大舉提款，各類股全盤皆墨，加權指數跌勢逐漸擴大，終場重挫 359 點，收在全場最低 16048 點，為近 1 年新低，外資狂殺 211 億元，累計 2 個交易日已大賣台股 447 億元。