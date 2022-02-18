逐息而居搶便宜 債券ETF投資人數今年可望倍數暴增

聯準會 3 月升息在望，帶動美國 10 年期公債殖利率一度突破 2.0%，來到 2019 年 7 月以來的最高水準，推升債券殖利率全面走揚，全球負利率債券總額從 2020 年底的 18 兆美元，快速縮減至 4.4 兆美元，吸引逐息而居的投資客大搶便宜，瘋搶債券 ETF，投資人數暴增。

根據集保結算所資料，統計國內 93 檔債券原型 ETF 的投資人數，今年以來至 2/11 激增 9,367 人，增幅高達 17%，總投資人數也來到超過 6.5 萬人，顯示在利率重新回到具吸引力水準時，國人對 ETF 的狂熱正擴散到債券 ETF，債券 ETF 的投資人數在今年有機會出現倍數成長。

元大投信指出，觀察今年債券 ETF 人氣大增現象，主要是元大美債 20 年 (00679B-TW) 的買氣最旺，該檔 ETF 的投資人數今年大增 6,041 人，上升至 14,303 人，也是全市場投資人數最多的一檔債券 ETF。

元大美債 20 年 ETF 在 2020 年 3 月時，市價曾來到 54.6 元，對比 15 日收盤價 38.91 元，已來到相對便宜的位置，加上採季配息設計，即將於 2 月 22 日除息，每單位預計配息 0.23 元，創近兩年最高配息金額，都是吸引投資人搶進的首要因素。

元大投資級公司債 ETF 研究團隊指出，對比美國 10 年期公債殖利率約 2.0%，30 年期公債殖利率則約 2.2%，但美國 BBB 級信評的投資級債平均殖利率已經回到約 4% 的水準，顯示兼顧收益率與安全性。

因為高收益債的殖利率比較高，一般投資人常有高收益債的報酬率會優於投資等級債的印象，但實際上則不然，高收益債因為企業體質通常較差，容易受景氣影響，而有較高的違約狀況，反而常常衝擊報酬表現。

以元大投資級公司債 (00720B-TW) 的追蹤指數—彭博美國 20 + 年期 BBB 公司債流動性指數為例，在過去 3 年、5 年和 10 年表現，就以 32.2%、43.5%、81.1% 的漲幅，全數勝過 ICE 美銀美林美國高收益債券限制指數的 18.9%、28.9% 和 81%，在投資風險比較低的情況下，反而在過去 10 年創造較好的投資報酬表現。

元大投信指出，受美國聯準會升息議題與俄烏緊張情勢升溫影響，台股波動加劇，不妨透過增持投資級債券相關標的，來強化對於市場波動風險的抵禦能力，若有收益需求的投資人，可考慮配息債券 ETF，例如元大投資級公司債 (00720B-TW) 採季配息設計，便可利於現金流的規劃。