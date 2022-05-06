非農就業報告發布前 10年期美債殖利率升至3.08%

在發布關鍵的就業報告前，10 年期美國國債殖利率周五 (6 日) 小幅上漲，接近近期高點 3.08%。

美東時間清晨 6 點 25 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1.7 個基點至 3.085%。30 年期國債殖利率小漲 0.4 個基點至 3.165%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

10 年期國債殖利率周四 (5 日) 飆升至 3.1%，為 2018 年以來的最高點。

前一天聯準會 (Fed) 宣布升息 50 個基點。在 Fed 主席鮑爾周三 (6 日) 下午表示不可能更激進地升息 75 個基點後，殖利率最初下跌，股市出現紓壓反彈。

然而，周四美股大幅下挫，道瓊工業平均指數暴跌逾 1000 點。投資人也大量拋售美國國債，殖利率飆升。

兩個市場的拋售表明，由於周三的利率決定，投資人仍然擔心經濟成長放緩可能是 Fed 強硬收緊貨幣政策的結果。

此外，周四公佈的疲弱勞動力市場數據也可能加劇擔憂。第 1 季的勞動生產率數據顯示，工人產出以 1947 年以來的最快速度下降，而每周失業保險金索賠也略高於預期。

將於美東時間周五上午 8:30 發布的 4 月非農就業報告可能會受到投資人的密切關注。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，非農就業人數增加了 40 萬個工作崗位，略低於 3 月的 43.1 萬個。根據《道瓊》的數據，4 月失業率預計將從 3 月的 3.6% 降至 3.5%。

若是報告中工資成長數據明顯上揚，可能為 Fed 傾向於積極收緊貨幣政策提供更多證據。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 將於美東時間周五晚上 7 點 15 分在 2022 年胡佛機構貨幣會議上發表講話，回顧 2021 年的貨幣政策。

Cribstone Strategic Macro 創始人哈里斯 (Mike Harris) 表示，他認為 Fed 正在使用「過於生硬的工具組合」來控制通膨。

他說，「他們需要有效地重新定價家庭房貸利率和家庭權益收入，因為這就是許多消費者紓困的來源：財富效應。」

哈里斯認為，Fed 過於關注重新平衡就業市場作為解決方案，他認為這是個「政策錯誤」。