MBA：上周房貸利率微降 推升申請量上揚 但不代表紓解

上周處於風暴中的利率市場短暫平靜，推動了每周房貸需求的輕微增長，但這不太可能成為新趨勢的開始。利率本周起已大幅上漲。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，截至 4 月 29 日當周，房貸申請總量較前周增加 2.5%。那是因為房貸利率略有回落，而且正在進入史上最繁忙的春季房地產市場。

貸款餘額符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.37% 降至 5.36%；自備 20% 頭期款的點數從 0.67 降至 0.63。一年前同周，該利率低了 218 個基點。而本周初利率再度大幅上漲。

少數將從再融資中受益的借款人抓住這個機會。本周再融資申請量增加 0.2%，但仍較一年前低 71%。房貸活動的再融資比率仍從前周的 35.0% 降至總申請量的 33.9%。去年，再融資占房貸活動絕大部分。

本周購買房屋的房貸申請增加了 4%，但仍同比下降 11%。購房者現在更多地轉向浮動利率房貸 (ARM)，這種房貸的利率大大降低，並且可以固定利率長達 10 年。ARM 的比率保持在總申請量的 9.3% 不變，但已較一年前同期增加 2 倍多。

MBA 經濟學家 Joel Kan 表示：「購屋市場仍然受到庫存水平低和房價快速上漲的挑戰，以及更高的房貸利率對支付能力的影響，迫使潛在買家考慮更高的每月分攤金額。」

本周房價繼續攀升，這將使買家更難買得起市場上的少數選擇。可負擔性接近歷史低點，待售房屋的供應量並未增加到足以冷卻競爭。