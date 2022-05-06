美國升息支撐美元走強 公股銀優存利率突破2%

美國聯準會展開升息循環，公股銀伺機儲存美元資金池水位，包括第一銀行、華南銀行陸續推出美元優存，利率最高可逾 2% 以上。

第一銀行的美元優存，不論是個人或企業戶，只要透過數位通路承作 1 年期美金定存，個人戶存滿 3000 美元、企業戶 20 萬美元以上，即可享有 2% 專案利率，若以 iLEO 數位帳戶承作者，利率可達 2.08%。

一銀表示，在本土疫情升溫，民眾減少出入公共場所，近期推出的美元優存利率突破 2% 的高利美元定存，透過數位通路即可承作，讓客戶不出門也能輕鬆操作外幣理財。

華南銀行同樣針對中小企業與個人戶，推出 6 個月期年息 1.15%、1 年期年息 1.35% 的限時限量美元優利定存專案。

華銀表示，新推出的限時限量美元優利定存，不需要搭配理財產品，只要是個人戶或中小企業以新台幣結購美元存款，單筆最低承作金額 5000 美元，即可享有 6 個月期年息 1.15%、1 年期年息 1.35% 的優惠美元定存利率。

此外，為鼓勵企業戶使用零接觸金融服務，華銀也推出「企業網銀美元優惠匯率方案」，企業戶經由企業網路銀行以新台幣結購美元存款，不限金額即可享美元即期賣出牌告減碼 3.5 分的優惠。

華銀分析，在美國升息、通膨壓力加重下，為美元走強提供支撐力道，建議可考慮將部分閒置資金佈局在強勢貨幣，運用美元優利定存進行資金配置，可享有穩定收益並保留運用彈性。