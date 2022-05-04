投資人等待Fed會議結論 10年期美債殖利率維持在2.96%

投資人預計聯準會 (Fed) 將在周三 (4 日) 下午做出重大利率決定，10 年期美國國債殖利率早盤報 2.96%，略低於 3% 的高點，

美東時間清晨 6 點 55 分，指標 10 年期美國國債殖利率微跌 0.2 個基點至 2.956%。30 年期國債殖利率小跌 0.1 個基點至 2.996%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

10 年期國債殖利率周一 (2 日) 突破 3% 大關，為 2018 年底以來的最高點。此後指標殖利率有所回落，但仍處於高位。

市場普遍預計 Fed 將在周三宣布升息 0.5 個百分點，並將大舉收緊貨幣政策，導致經濟衰退。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於美東時間周三下午 2 點發布其政策決定聲明。Fed 主席鮑爾將在下午 2 點 30 分舉行新聞發布會

Aviva Investors 多種資產基金負責人克里希南 (Sunil Krishnan) 表示，在接下來的 4 次 Fed 會議上，有可能 4 次都升息 50 個基點。

雖然相較近期歷史，這些升息的規模似乎並不小，但克里希南表示，「按照更長久的歷史標準，我們認為這是美國可以做到的。」

在利率決定之前，ADP 4 月就業變化報告定於美東時間上午 8 點 15 分發布。

3 月進出口數據將於美東時間上午 8:30 公布。

標準普爾全球 4 月採購經理人指數 (PMI) 定於美東時間上午 9:45 發布；而 ISM 4 月非製造業 PMI 定於美東時間上午 10 點發布。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍然是投資人關注的焦點，歐盟周三宣布計劃制裁俄羅斯的石油進口。

美國總統拜登周二 (3 日) 在參觀生產標槍反坦克導彈的洛克希德馬丁公司阿拉巴馬州工廠時，敦促國會通過其 330 億美元的大規模烏克蘭援助計劃。

周三將拍賣 300 億美元的 119 天期票據。