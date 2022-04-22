特斯拉靠漲價制勝 馬斯克「平價電動車」夢徹底破滅了？

美東時間 4 月 20 日美股收盤後，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 公布第 1 季財報，營收、淨利及毛利率均高於市場預期。

特斯拉上季營收較一年前激增 81%，調整後淨利暴增 255%，汽車事業的毛利率更連續第三個季度超過 30%。

在發布財報之際，特斯拉表示，儘管已漲價數次，但在供應鏈和投入成本仍面臨挑戰。

特斯拉說，除了晶片短缺，新一波疫情也影響供應鏈和工廠運作。此外，近月一些原材料的價格飆漲數倍，「儘管我們持續聚焦於降低製造成本，但通膨依然對成本結構帶來影響，促使我們調整產品價格」。

馬斯克曾在 2006 年 8 月提出他的遠大計畫：打造一款昂貴的小型轎車，以高價打進汽車行業；用這輛車賺到的錢，開發一款便宜中型轎車；用這些車賺到的錢，打造一輛平價大型轎車；最後以低價策略，攻占中低檔市場。

然而，今年 3 月，特斯拉曾在一周內瘋狂漲價三次，對於漲價原因，特斯拉表示，主要還是原材料成本上漲。

今年來金屬、原材料價格大幅上漲，不論是涉及電池的原材料鈷、鎳、碳酸鋰，抑或涉及車輛製造的鐵、錳、銅等其他原材料，價格都大幅走高，引發新能源車漲價。

目前價格無疑是制約電動車普及的最大因素。面對原材料成本急劇上漲，華爾街日報報導，特斯拉似乎正從平價電動車初心，轉向愈來愈接近成為昂貴遊樂設施。