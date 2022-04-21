馬斯克：實際通膨比數字可怕 但特斯拉短期內不會再次漲價

特斯拉執行長馬斯克周三 (20 日) 在法說會中表示，他認為實際通膨比官方公布的統計數據更高，今年一整年可能都會感到其影響，但特斯拉短期內不至於再次漲價。

美國 3 月通膨年增率已經攀升到 8.5%，是 40 年來最高，但馬斯克認為，這個數字可能低估實際情況。

當分析師針對最近的漲價提問，馬斯克表示，特斯拉絕對希望盡可能讓電動車成為每個人都負擔得起的商品，但面對總經情勢的倏忽變化，如何定價成為令人頭痛的挑戰。

他透露，某些零件供應商今年要求的價格比去年高出 20% 到 30%。「我們靠著之前與供應商簽訂的合約，壓制至少短期內的成本。這些合約終究會到期，之後成本可能就會大幅上漲。」

特斯拉正設法因應原料、大宗商品和運費的上漲，馬斯克趁此機會鼓勵有志創業者投入鋰電池生產行列，他說：「鋰電池的利潤幾乎可以和軟體業的利潤比美。這麼說吧，你想擁有鑄造錢幣的能力嗎？鋰電池產業就很適合。」

特斯拉最近在美國、加拿大都調漲車款售價，因此抵銷成本方面的壓力，汽車業務第 1 季毛利率升至 32.9% 記錄新高，高於去年同期的 26.5% 和去年第 4 季的 29.2%。

當分析師問到特斯拉是否很快就會再次漲價，馬斯克給了否定的答案。

他說：「當前的定價，是依據我們對未來 6 到 12 個月交付車款可能面臨的成本漲幅，所制定出來的。」但馬斯克仍為自己留後路，表示總經環境不在特斯拉掌控範圍。