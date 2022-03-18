頂不住成本壓力 Lucid執行長坦言可能調漲未來車型售價

面對俄烏戰爭導致的原物料價格壓力，電動車新創 Lucid(LCID-US) 執行長周四 (17 日) 坦言，正在考慮調漲未來電動車型的售價。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 出席 SXSW 藝術節時說：「我們不得不思考未來推出電動車型的價位，這是無法避免的。」但也表示，已預先下訂的客戶將維持原有價格。

因原物料成本上揚，Rivian(RIVN-US) 本月初宣布調漲價格，特斯拉 (TSLA-US) 過去一周以來也三度漲價。

作為一家新創公司，Lucid 與供應商的關係並沒有像其他老牌公司一樣成熟，使其在面對供應鏈瓶頸時更加吃力。

Lucid 上月發布財報時，將今年產能目標自 2 萬輛大幅下調為 1.2 萬至 1.4 萬輛，理由是供應鏈和物流面臨龐大挑戰。

Rawlinson 表示，目前瓶頸主要由負責擋風玻璃、地毯和一些外部裝飾零件的少數供應商所造成，這限制了公司的產量，但也表示，晶片短缺沒有為產能帶來影響。

Rawlinson 不願意為了提升產量而犧牲電動車品質，因此沒有打算尋求其他替代供應商，他也不擔心短期內市場對 Lucid 減產的反應。

Rawlinson 說：「客戶的滿意度與對品質的認可，勝過於我們在未來一季的電動車交付數據。」他並表示，公司目前正在制定一項十年計畫。