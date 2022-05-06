分析師：Fed若對通膨軟弱 美國經濟恐難逃W型衰退

鉅亨網編譯余曉惠 2022年5月6號13點50分

分析師警告，假如美國聯準會 (Fed) 過早宣布在壓制通膨方面取得勝利、並放慢升息步調，可能導致通膨捲土重來，並引發更長、更嚴重的衰退，出現令人聞之色變的「W 型」或「雙底」衰退。

Fed 周三宣布 升息 2 碼，是 22 年來最大升息幅度，並將從 6 月開始縮減資產負債表，主席鮑爾還排除未來升息超過 2 碼 (50 個基點) 的可能性。

但從前幾次緊縮經驗來看，美國經濟似乎難以避免陷入短期衰退。

1980 年代初期，美國經濟曾出現為時僅六個月的短暫衰退，但接著在 1981 年夏季到 1982 年秋季，陷入長達 16 個月的經濟衰退。

Principal Global Investors 全球首席策略師 Seema Shah 說：「如果 Fed 害怕讓通膨真正獲得控制，就可能出現 W 型衰退」。他主張，Fed 必須採取一些積極的舉動，「如果太早把腳從剎車上移開，就有可能讓通膨再度起飛，1980 年代就是最明顯的例子。」

許多投資人和經濟學家擔憂，Fed 有過早宣布抗擊通膨取得勝利的可能性，尤其是考量到鮑爾明白表示不考慮一次升息超過 2 碼。

鮑爾同時說，有信心帶領美國經濟走向「軟著陸」，代表可能緩慢升息，不讓經濟成長脫軌。

專家對經濟將軟著陸還是硬著陸各執一詞，Dolan McEniry 公司創辦人 Daniel Dolan 說：「我們應該為經濟硬著陸做準備。雙底衰退的可能性已經浮上檯面。」

即使短期通膨開始有獲得控制的跡象，但升息需要幾個月的時間，才能真正影響物價和消費者支出。Morning Consult 首席經濟學家 John Leer 說：「升息對股票的影響是一回事，如何對更廣泛經濟產生涓滴效應，又是另一回事。」