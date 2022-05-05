葉倫：美國經濟有望軟著陸

美國聯準會 (Fed) 極力壓制通膨之際，美國財政部長葉倫周三 (4 日) 表示，美國經濟有望實現「軟著陸」，未來一年仍能強勁成長。

Fed 周三宣布升息 2 碼，為 2020 年 5 月來最激進調升，並將於 6 月開始縮減龐大的資產負債表。許多經濟學家預測，升息和縮表並行，可能導致美國在 2023 年陷入衰退，但葉倫認為，經濟軟著陸是可能發生的。

她接受華爾街日報 (WSJ) 訪問時說：「我們將在未來一年看到強勁的成長。Fed 將必須有點技巧 (升息)、還要一點幸運，我相信這是可能發生的事。」

葉倫剖析，雖然消費者物價大漲，但中期通膨預期並未受到影響，代表當前通膨和伏克爾 (Paul Volcker) 擔任 Fed 主席時面臨的通膨不同。伏克爾在 1980 年代初期積極收緊貨幣政策，導致美國經濟大幅衰退。

葉倫坦承全球經濟因為俄烏戰爭面臨多種風險，尤其是全球能源和糧食價格大漲。

針對美元，葉倫表示並不擔心美元近期相對其他貨幣的升勢。美元指數過去一年來大漲逾 10%，讓進口商品變便宜，卻也削弱美國出口貨的競爭力。

貿易逆差擴大，是拖累美國第 1 季國內生產毛額 (GDP) 萎縮的主因之一，但葉倫形容這是一份「獨特」的數據，並非判讀經濟狀況的良好指標。她指出，用來評估經濟動能的更好指標，是對國內採購商的實質終端銷售，該指標在第 1 季折合年率攀升 2.6%。

葉倫對金融穩定也表達信心，她說，儘管股瞟等資產價格高漲，但和 2008 年金融海嘯之前的狀況不同，銀行體質健全，信用品質也很良好。