〈財報〉電商持續降溫 eBay Q1高於預期但財測疲弱 盤後挫近6%

eBay (EBAY-US) 周三 (4 日) 盤後公布第一季營收獲利均優於分析師預期，但營收年減 17.9%，且第二季財測疲弱，表明疫情改善後，電商業績也隨之降溫，盤後應聲跌近 6%。

近時確認，eBay 周三收高 1.8%，盤後下跌 3.22 美元或 5.92%，報每股 51.20 美元。

Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (StreetAccount 調查的分析師預期)

營收：23.5 億美元至 24 億美元 vs. 25.4 億美元

EPS： 調整後 87 美分至 91 美分 vs. 1.01 美元

ebay 第二季營收預期不僅遜於分析師預期，也意味著較去年同期下降 9% 至 7%。

eBay 預期，2022 全年營收介於 96 億美元至 99 億美元之間，全年調整後 EPS 介於 3.90 美元至 4.10 美元之間。

Q1 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師預期共識)

EPS：調整後 1.05 美元 vs. 1.03 美元

營收：年減 17.9% 至 24.8 億美元 vs. 24.6 億美元

eBay 執行長 Jamie Iannone 表示：「儘管當前存在宏觀經濟阻力，我們對 3 月投資者日公布的長期策略仍具信心，我們正在打造未來的 eBay，著眼於實現長期、可持續的增長。我們的狂熱買家持續定期在 eBay 上購物和參與，且迄今的業績結果顯示，我們聚焦重點類別的策略奏效。」

由於新冠疫情大流行時，電商享受著高速成長，股價翻升，但在走出疫情陰霾後，市場也越來越擔憂電商業績趨緩，無法維持疫情期的高成長，在電商產業經歷 2 年大成長後，投資者一直在為電商成長放緩做準備，尤其是在經濟持續重啟以及消費者重返實體商店的情形下。

就連電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 也未能倖免，上周公布的財報顯示，亞馬遜已連續第三季營收成長僅個位數百分比，本季營收成長也僅預期介於 3% 至 7% 之間。

同業 Etsy (ETSY-US) 周三也發布優於預期的財報，但盤後仍挫近 11%。