中國10座城市爭奪特斯拉「二廠」 馬斯克仍對上海情有獨鍾？

據外媒報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 正計劃透過興建新工廠的方式，將上海工廠的總產能提高一倍，從而將上海打造為特斯拉全球最大汽車出口中心。

日前特斯拉在發給中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區的感謝函中提到，計劃在上海工廠附近另建一座新工廠，預計將生產 Model 3 和 Model Y，全年產能為 45 萬輛。

數據顯示，去年特斯拉上海工廠的交車輛約 48.41 萬輛（含出口），占特斯拉全年全球交付量的比率達到 51.7%。

中國證券報則報導，上海某大型汽配企業負責人周三（4 日）表示，此前業界就傳出特斯拉計劃在上海設第二座工廠的消息。此番特斯拉在與上海官方交流中明確提及此事，可能意味著新工廠已經不遠了。

事實上，中國多座城市都曾與此計畫傳出「緋聞」。就在兩周前，珠海產業發展大會揭露的消息顯示，近期重點對接新能源整車製造計畫，已與特斯拉、比亞迪 (002594-CN) 、小鵬 (09868-HK) 及優品車展開初步洽談，探討合作可能性。

每日經濟新聞報導，業界人士認為，這是珠海市政府釋出欲爭奪特斯拉「超級工廠」計畫的信號。此前，中國已有瀋陽、廣州、深圳、青島、宜賓、重慶、合肥、武漢、西安等九座城市，與特斯拉中國第二座工廠計畫傳出「緋聞」。

今年 1 月，特斯拉執行長馬斯克曾公開表示，正在挑選新工廠廠址，可能會在年底公布相關訊息。

在外界看來，特斯拉選擇在中國蓋第二座工廠，是吸取了上海「超級工廠」的經驗，即愈接近當地市場，對生產愈有利，且本土化生產更有利於控制成本。

汽車行業分析師田永秋表示，特斯拉在敲定中國第二座工廠廠址時，主要會考慮三大因素：一是地理位置便利性，評估是否便於出口和銷售；二是當地供應鏈配套是否完善；三是當地政府給予的政策優惠條件是否具吸引力。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹也曾在上月底說：「對特斯拉來說，當地產業鏈配套是否完整，是其選址首要考慮的問題，因為降低成本，使利益最大化，是包括特斯拉在內的所有企業所追求的。」