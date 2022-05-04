大摩：近期遊戲領域雖不利 Nvidia仍是核心資產持股

摩根士丹利建議，現在先別賣掉 Nvidia (NVDA-US) 持股，儘管遊戲產業趨緩是近期風險，但該股仍是「核心持股」。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 周二 (3 日) 給予該股「等權重」評級，目標價 217 美元。

他說：「該股是核心持股，我們的方法是該股至少維持市場等權重，並找尋加碼時機。」

Nvidia 周二小幅收高 0.35%，盤後上漲 4.88 美元或 2.49%，報每股 200.90 美元。

儘管 Moore 看漲 Nvidia 的長期前景和市場定位，但他的分析模組預測遊戲產業明顯減速，可能導致 2023 年充滿挑戰。他預估 2023 年 4 月止的季度，遊戲產業將連續下降 20%，但成長會隨著重大新產品的推出而回升。

Moore 寫道，Nvidia 其他業務的強勁成長可以抵銷遊戲產業的減速，其他業務包括資料中心部門、專業可視化部門和汽車部門。

尤其是 Nvidia 的資料中心年率成長紮實，主要受益於該公司擴展其產品，以及客戶遷移到雲端儲存解決方案，雖然因為晶片短缺，該部門受到一些限制，但隨著瓶頸緩解，這種情況可望改善。

由於擔心消費者對個人電腦和遊戲卡的需求放緩，Nvidia 股價在過去幾周受重創，今年迄今下跌近 34%。半導體產業也一直受到升息的影響，因為升息會消減投資者對成長型股票的興趣。

但即便如此，Nvidia 擁有同業中最高的本益比，Moore 認為，「對目前格局來說，有點太高了」因而驅使他僅給予等權重的評級。

他寫道：「消費者終端市場的利空格局讓我們保持觀望，得等到近期業務前景有所改善。話雖如此，進一步修正股價會讓我們的建議更具建設性。」

根據 FactSet，涵蓋 Nvidia 股票的 45 位分析師中，Moore 是給予「續抱」或「等權重」的 7 位分析師其中之一，而 37 位或 82% 的分析師給予「買進」或「加碼」評級，僅有 1 位或 2% 評為「賣出」。

4 月中旬，Baird 分析師 Tristan Gerra 將其評級自「優於大盤」調降至「中立」，並將目標價自 360 美元調降至 225 美元，主張他雖然對公司長期基本面有信心，但近期消費性 GPU 領域的訂單遭取消，預示不久將遭遇麻煩。