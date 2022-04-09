晶片需求出現負面訊號！Nvidia、AMD、英特爾遭砍目標價

在全球供應短缺的情況下，強勁的晶片需求令半導體股在過去幾季飆漲，但 Truist 分析師 William Stein 警告，這股半導體股潮流可能正在轉變。

他在研究報告說：「我們發現，周三下午需求訊號突然出現負面轉變，這些需求訊號來源廣泛，自電腦、消費和通訊委託代工 (OEM) 廠，乃至於這些 OEM 廠至少一半的半成品供應商。」

Stein 指出，需求下降主要與第二季產量有關，但到今年下半年的整個需求依舊強勁。

雖然可能出現單一季的調整或暫時性的逆風，但他仍擔心，倘若需求遭破壞的程度恰好結合了供應量額外增加的程度，恐導向傳統的周期性衰退。

因此，Stein 調整幾檔關鍵半導體股的目標價，包括：AMD (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia (NVDA-US)。

目標價調整

AMD：自 144 美元調降至 111 美元

英特爾：自 53 美元下修至 49 美元

Nvidia ：自 347 美元下修至 298 美元

他給予 AMD 和英特爾兩檔「續抱」評級，而維持 Nvidia 的「買進」評級，他表示，近期價格影響可能會更加不穩定。

他看好的晶片股包括：恩智浦半導體 (NXPI-US)、亞德諾 (Analog Devices) (ADI-US)，以及安森美 (ON Semiconductor) (ON-US)，因為這些公司對來自電腦、通訊和消費領域的需求曝險較低，而是更仰賴工業和汽車需求。

Stein 表示，半導體股票過去 7 季一直在上漲，但此後已開始正常化，且從去年 12 月的高峰下跌 20%。

AMD 股價周五 (8 日) 下跌 2.62%，收每股 101 美元，今年迄今共下跌近 30%。英特爾周五下跌 1.14%，收每股 47.02 美元。Nvidia 大跌 10.89 美元或 4.5%，收每股 231.19 美元。