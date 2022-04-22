〈美股早盤〉美債殖利率攀高 美股主要指數疲軟

在債券殖利率持續走高，投資人觀望企業財報情況下，美股周五 (22 日) 早盤主要指數偏弱。道瓊工業指數下跌 0.54%，標普 500 指數下跌 0.31%，那斯達克指數微漲 0.02%，費半下跌 0.2%。

美股周四由漲轉跌，重要的轉折是聯準會主席鮑爾的鷹派表態，表明央行將更加積極對抗通膨，將討論是否需要升息 2 碼，不安情緒也帶到周五。

交易員現在預計聯準會 5 月會議上升息 50 個基點的可能性為 88.2%，升息 75 個基點的機率為 11.8%。

美債出現殖利率曲線倒掛，其中，5 年期債券殖利率上漲 3.4 個基點至 3.013%，高於 30 年期美債殖利率，後者上漲 1.8 個基點至 2.951%。

美股財報季持續，目前已公布的企業成績表現，大致優於預期。標普 500 指數已發布財報的 91 家公司，超過 80% 的公司的獲利超出預期，65% 公司的銷售額超過了預期。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 6 點 0.54%，暫報 34605.19 點

那斯達克上漲 2 點或 0.02%，暫報 13177.12 點

標普 500 下跌 13.5 點或 0.31%，暫報 4380.11 點

費半下跌 6 點或 0.2%，暫報 3052.73 點

台積電 ADR 下跌 0.52% 至每股 97.15 美元

十年期美債殖利率持平於 2.91%

紐約輕原油下跌 0.79%，至每桶 102.97 美元

布蘭特原油下跌 0.78%，至每桶 107.48 美元

黃金下跌 0.6%，至每盎司 1936.40 美元

美元指數上漲 0.32%，至 100.93

焦點個股：

SNAP (SNAP-US) 上漲 4.6%，報 30.78 美元

Snap 周四盤後公布第一季獲利和營收遜於華爾街預期，且第二季營收成長預期令人失望，但每日用戶年增 18% 高於預期。

Snap 執行長 Evan Spiegel 指出，2022 年第一季比預期的更具挑戰。Spiegel 將第一季遭遇的問題歸咎於宏觀經濟狀況，包括俄羅斯 2 月入侵烏克蘭後，廣告商暫停投放廣告。

美國運通 (AXP-US) 下跌 2.2%，報 181.64 美元

美國運通公司 (American Express Co) 周五公布的第 1 季獲利超過華爾街預期，得益於其全球持卡人的強勁支出，因為消費者對旅遊和娛樂的需求重回疫情前水準。

美國運通表示，經外匯調整後的旅遊和娛樂支出較去年同期增加了 121%，並在 3 月首次達到全球疫情前水準。

Gap Inc.(GPS-US) 下跌 20.2%，報 11.40 美元

GAP 周四宣布，子品牌 Old Navy CEO Nancy Green 將於本周末離職，並預計第一季銷售下降幅度將超過最初的預期。

Gap 預估，與上年同期相比，2022 年第一財季淨營收將下滑 10-15%，此前該公司預期本季營收將出現中高個位數的下滑。

每日關鍵經濟數據：

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 58，前值 58.8

華爾街分析：

iCapital Securities LLC 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 表示，美股現在受到兩股力量的拉扯，第一股力量是企業獲利實際上相當不錯，但美國聯準會官員愈來愈多的鷹派言論，正拉低上漲的動能。

高盛分析師 Chris Hussey 指出，在勞動力市場吃緊和商業情緒減弱之下，10 年期美債殖利率走升，這讓停滯性通膨的擔憂再次浮出水面。投資人在此背景下，正評估企業的財報表現。

BMO Capital Markets 利率策略主管 Ian Lyngen 認為，鮑爾是否有能力在不破壞經濟復甦之下，採取必要的策略，而升息的幅度又能不低於遏制通膨所需，這一點仍然是未知。