憂中國新冠疫情恐拖累經濟成長 10年期美債殖利率跌破2.8%

美國國債殖利率周二 (26 日) 上午下跌，投資人仍關注中國爆發的新冠病毒疫情以及對全球經濟放緩的擔憂。

美東時間清晨 6 點 50 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 3.4 個基點至 2.793%。30 年期美國國債殖利率下跌 2.5 個基點至 2.87%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 百分點。

美國國債殖利率周一 (25 日) 暴跌，同時美股出現拋售。這是因為人們擔心中國北京爆發的新冠病毒疫情可能導致該地區出現封鎖和經濟成長放緩。

北京周一晚間宣布，將擴大對該病毒的大規模檢測。

通膨上升和利率上升對經濟成長的潛在拖累，仍然是投資人關注的問題。

GPS 資本市場總經理皮爾斯 (David Pierce) 表示，他認為聯準會 (Fed) 將在接下來的 2 次政策會議上升息 50 個基點。

然而，他表示，這些升息可能「真正促使經濟出現逆轉，使之明顯放緩，以至於他們可能被迫非常迅速地退出升息；而目前情況非常不穩定。」

在周二公布的經濟數據方面，3 月耐用財訂單數據定於美東時間上午 8:30 公布。

S&P/Case-Shiller 2 月房價指數預計將於美東時間上午 9 點發布。

3 月新屋銷售數據和經濟諮商會 4 月消費者信心指數定於美東時間上午 10 點發布。

俄烏戰爭的發展也繼續成為投資人關注的焦點。周日 (24 日) 在基輔舉行的一次高階會議上，美國承諾提供超過 7 億美元的軍事資金，以幫助烏克蘭和其他中歐和東歐盟國參與戰爭。

美國國務院批准向烏克蘭出售價值 1.65 億美元的軍火。

周二將拍賣 480 億美元 2 年期票據。