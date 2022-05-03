日本投資者這次不挺美國？過去3個月拋售美債數百億美元

就在美國聯準會準備縮減其規模達 9 兆美元的資產負債表之時，最近幾十年以美債購買狂潮而聞名的日本機構投資者，卻正在大規模拋售。

BMO Capital Markets 估算，日本這個美債最大的海外持有人，在過去 3 個月共減持近 600 億美元美國公債。雖然這跟日本 1.3 兆美元的總持有量相比，變動可能很小，但減持趨勢卻在構成威脅。

BMO 利率策略師 Ben Jeffery 表示，這帶來的大量拋售，已經與 2017 年初所見到的來自日本的拋售相當。

這一發展的重要因素，在於美國和日本之間的貨幣路徑正在分道揚鑣，這使得日圓貶至 20 年的低點。對大型壽險公司來說，美國名義殖利率更高的吸引力，已喪失殆盡。

雖然 10 年期美債殖利率已推高至近 3%，但對於為防範日圓兌美元匯率波動而付出對沖成本，其實際殖利率已降到 1.3%。這是因為對沖成本升至 1.66 個百分點，為 2020 年初以來最高。

1 年前，對沖成本只有 32 個基點，因此計入對沖成本後的美債殖利率，與目前相差不大。

Nissay Asset Management Corp. 固定收益部門總經理 Eiichiro Miura 表示，對日本投資者來說，對沖成本成為投資美國國債面臨的問題。

與此相較，歐元對沖成本仍接近 1 年平均水準，成為日本交易者更有利可圖的選項。

三菱日聯國際資產管理公司執行首席基金經理 Tatsuya Higuchi 指出，在歐元債券中，考慮到利差，西班牙、義大利或法國看起來更有吸引力。