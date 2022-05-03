〈紐約匯市〉美債殖利率破3% 市場關注聯準會動向 美元走揚

美國 10 年期公債殖利率睽違 3 年多首度升破 3%，隨著聯準會 (Fed) 即將在本周發布最新政策決議，交易員將關注央行是否釋出比預期更加鷹派的論調，美元指數周一 (5 日) 上漲，徘徊於 20 年高點附近。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.63%，報 103.60。

在平抑通膨的過程中，Fed 收緊貨幣政策的力道也越來越激進。市場預期，Fed 將在 5 月政策會議結束時宣布升息兩碼與縮表計畫，即使機率較低，部分投資人甚至開始衡量升息三碼與加快縮表步伐的可能性。

美國公債殖利率走勢反映上述情緒，10 年期美債殖利率自 2018 年底以來首度達到 3%。

OANDA 高級分析師 Edward Moya 說：「很多交易員認為 Fed 不會放棄這種鷹派立場，你還是可能收到一些鷹派驚喜，這就是為何美元得以在會議前夕穩住漲幅。」

美元兌離岸人民幣升 0.03% 至 6.6747 人民幣。上海市衛健委周一 (2 日) 通報，5 月 1 日新增本土確診 727 例，無症狀者 6606 例，當中有 58 例確診是在隔離管控範圍以外地區發現，清零政策再度受到挑戰，北京當局則持續對數百萬居民進行檢測。

此外，中國公布 4 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 6 個月低點，隨著中國繼續對部分城市實施封控，對中國增長放緩拖累全球經濟的擔憂情緒，也提振美元需求。

澳幣兌美元微貶 0.04% 至 0.7047 美元，中國公布疲軟的經濟數據，加上俄烏緊張局勢推升避險情緒，使澳幣承壓，接下來焦點將轉向澳洲央行，該行將於本周公布最新政策決議。

市場預期，隨著通膨壓力蔓延，澳洲央行本周將睽違十多年來首度升息，幅度估落在 15 至 25 個基點，可望暫時為澳幣提供支撐。

美元兌日圓雖小貶 0.06%，日圓仍維持在 20 年低點附近，報 1 美元兌 130.1 日圓。

截至台灣時間周二 (3 日) 約 6:00 價格：