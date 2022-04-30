〈紐約匯市〉投資人獲利了結 美元自20年高點回落 月線仍創7年最佳

隨著投資人獲利了結，美元指數周五 (29 日) 自 20 年高點回落，但對全球經濟成長放緩的恐懼以及聯準會 (Fed) 採取強硬貨幣政策的預期，幫助提振美元需求，美元指數本月漲近 5%，寫下 7 年以來單月最佳表現。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.40%，報 103.21，周線漲 1.97%，月線漲 4.64%，單月漲幅是 2015 年以來最大。

經濟數據方面，周五盤前公布美國 3 月個人支出高於預期，PCE 物價指數月增幅創 2005 年以來最高，數據公布後，美元一度收復部分跌勢。

聯邦基金期貨預估，到了年底，聯邦基金利率將自目前的 0.33% 升至 2.83%，不過有分析師認為，市場已消化 Fed 採取激進緊縮政策的消息，這有可能打壓美債殖利率和美元的未來漲勢。

為防止疫情進一步擴大，中國北京周五宣布關閉更多企業和住宅區，並加強追蹤接觸者，與此同時，上海實施封控至今已達一個月，民眾不滿情緒日益升溫。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示，美元指數走強，大部分與市場對全球周期的擔憂有關，風險趨避情緒對美元有利，但也有一些特例，例如美元兌日圓匯率。

日本央行周四重申維持超寬鬆貨幣政策的承諾，誓言以無限量購債來捍衛殖利率目標，引發新一波日圓拋售。

繼昨 (28 日) 貶破 131 大關後，日圓兌美元周五自 20 年低點反彈，升 0.77% 至 129.83 日圓，本月貶幅近 6%。

美元回落之際，歐元兌美元升 0.41% 至 1.0541 美元，本月下跌 4.5%，是 2015 年 1 月以來最大跌幅。

英鎊兌美元也升 0.94% 至 1.2571 美元，本月下跌 4.1%，是 2016 年 10 月以來最大跌幅。

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