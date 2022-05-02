美智庫：不僅是俄羅斯 中國也助長了全球通膨問題

據彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 的報告顯示，除了俄烏戰爭導致糧食安全危機和能源價格上漲，中國在三個領域中採取的行動，也加劇全球通膨問題。

PIIE 分析師 Chad Bown 和 Yilin Wang 在報告中寫道，俄烏戰爭造成了令人震驚的損失，這也助長了全球糧食危機，俄羅斯化肥出口受限，而烏克蘭作為世界糧倉的作用已被破壞。但是，全球糧食安全還有另一個未被意識到的風險。

分析師們指出，中國對化肥實施禁令、對豬肉施加關稅、對鋼材設限，相關舉措使中國人民受益，但卻導致了其他地方的價格上漲。

「中國的問題在於，繼續像一個小國一樣行事。該國的政策通常能在國內產生預期的效果，例如降低工業或中國農民的投入成本，或者增加報酬。但他們卻可能以鄰為壑，中國的政策解決了國內問題，確將成本轉嫁給其他國家的人。」報告中說道。

全球各化肥價格去年開始上漲，在俄烏戰爭爆發後價格進一步上漲。PIIE 指出，去年 7 月，中國當局下令中國主要公司暫停出口化肥，以確保國內化肥市場的供應。10 月，隨著價格持續上漲，當局開始要求對出口進行額外審查。

分析師指出，這種行為導致中國化肥出口急劇下降。隨著國內產量增加，中國化肥價格趨於平穩，甚至開始下跌。與全球的情況形成鮮明對比，全球化肥價格繼續飆升至一年前水準的兩倍多。

豬肉價格的上漲始於 2018 年，當時中國爆發非洲豬瘟，該國撲殺了 40% 的豬隻，導致豬肉價格到 2019 年底大漲一倍以上。

據 PIIE 稱，隨著中國進口更多豬肉，全球豬肉價格也隨之上漲 25%。政府當局還在 2020 年降低了豬肉進口關稅，很可能導致其他地方的消費者因供應下降而面臨更高的價格。