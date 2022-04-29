蝴蝶效應！日圓創20年新低 10年前那場亞洲貨幣戰要重演了？

全球央行奏起「升息大合唱」，唯獨日本央行「唱反調」，堅守寬鬆貨幣政策，引發日圓重貶。

日銀周四（28 日）重申寬鬆貨幣政策立場，並表示如有需要，將在每個工作日以固定利率無限量購買債券。

此舉引發日圓兌美元匯價周四大幅貶值，紐約盤收盤大貶 1.84%，報 130.82 日圓兌 1 美元關口，創 2002 年 4 月以來新低。

經濟學家表示，經濟基本面比其他發達經濟體差、貨幣政策背離及貿易逆差持續擴大，是日圓持續貶值的主因。

華爾街見聞報導，日圓持續貶值帶來的「蝴蝶效應」開始顯現，近期亞洲貨幣紛紛走弱，3 月以來，韓元貶 3%、印度盧比貶 1%、泰銖貶 3.3%、馬元貶 2%、菲律賓披索貶 2.1%。

於是，市場開始猜測，此番日圓率先快速貶值，是否會像 2012 年一樣，再次拉開亞洲「貨幣戰」的序幕？

歷史經驗顯示，亞幣貶值的「傳染性」很強，一方面亞洲經濟體貿易結構相似，擁有出口導向的共同特徵，另一方面匯率是「以鄰為壑」的經濟變項，在經濟下行的環境中，跑得慢意味著承受更大壓力，而日圓往往跑得最早。

東南亞經濟體在出口商品結構方面有重疊，或處於同一供應鏈上下游，且隨著各國產業升級，貿易結構正由分工互補轉變為相互競爭。

同樣的產品，在日圓貶值的情況下，日本出口產品比南韓更便宜，買家自然會「用腳投票」，給競爭性產品出口帶來巨大壓力，進而導致周邊國家的升值壓力陡增。

安倍晉三在 2012 年再度拜相，並推動「安倍經濟學」，透過寬鬆貨幣政策，推動日圓貶值，以促進出口成長。

出於保護本國經濟和金融市場穩定考量，當時周邊國家出現一輪競爭性貶值。南韓、印尼、印度等國央行採取寬鬆措施，促進本幣貶值。

安倍從 2012 年上台到 2014 年連任成功，韓元、印度盧比、印尼盾及馬元持續走弱，兌美元貶值幅度分別為 5.4%、17.5%、22.8%、14%。