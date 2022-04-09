白宮：拜登新冠確診的可能性上升

白宮通訊主任貝丁菲爾德 (Kate Bedingfield) 週五 (8 日) 坦言，美國總統拜登新冠確診的可能性上升。

美國近日多位政要染疫，眾議院議長裴洛西 7 日宣布確診，自美國前總統川普於 2020 年 10 月因確診住院以來，裴洛西是感染新冠病毒的美國最高級政治人物。

拜登與裴洛西曾在 5 日有多次近距離接觸，包括西方常見的親臉頰打招呼。在與佩洛西互動後，儘管拜登 6 日檢測呈陰性，但白宮承認，拜登可能在未來幾天內的病毒檢測呈現陽性。

拜登與裴洛西曾在 5 日有多次近距離接觸 (圖片：AFP)

白宮通訊主任貝丁菲爾德 (Kate Bedingfield) 表示：「拜登總統可能在未來某個時間點病毒檢測為陽性。不過，目前有抗病毒治療和疫苗，人們已過著自己的生活，當然美國總統也正在這樣做。」

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 對密切接觸者的定義是，雙方在 6 英尺距離內有長達 15 分鐘的接觸，而拜登與裴洛西並未達標。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 此前稱，拜登並未符合新冠確診病患的「密切接觸者」定義。

除了與拜登共事的美國官員屢傳確診外，拜登親人也傳出染疫。拜登親妹歐文斯 (Valerie Biden Owens) 6 日確診，歐文斯發布聲明稱，她確診前並未跟拜登總統或第一夫人吉兒拜登 ( Jill Biden) 有密切接觸。