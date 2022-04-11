美印領袖線上會議 拜登將敦促莫迪對俄羅斯採更強硬立場

美國總統拜登預計周一 (11 日) 與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 舉行線上會議，在此之前，美國明確表示，不希望看到印度增加對俄羅斯的能源進口。

白宮新聞祕書 Jen Psaki 周日發布聲明指出，拜登將繼續「就俄羅斯對烏克蘭發起殘酷戰爭的後果進行磋商，並減輕這一事件對全球食品供應和大宗商品市場的破壞性影響」。

美國負責國際經濟的副國家安全顧問 Daleep Singh 先前造訪印度，表示美國不會為印度從俄羅斯進口能源設置任何「紅線」，但不希望看到採購「迅速加快」。

此前，由於莫迪不願針對普丁入侵烏克蘭表態，近期美國、印度的緊張關係加劇。

在西方各國的制裁與謹慎購油政策下，俄羅斯祭出大幅度油價折扣，吸引印度自 2 月下旬以來，已經至少採購 1300 萬桶俄羅斯原油。與此相較，去年全年印度由俄羅斯購油的量約 1600 萬桶。

印度主張透過外交手段結束俄烏戰爭，但沒有採取更強硬的立場。上周，在聯合國大會投票暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格時，新德里再次棄權。

拜登最近一次與莫迪交談是在 3 月，拜登指出，「四方會談」成員中，只有印度在針對俄羅斯入侵烏克蘭採取行動時「有些不穩定」。

印度外交部在關於拜登和莫迪會晤的新聞稿中，完全未提及烏克蘭相關問題，只是說他們將「評估正在進行的雙邊合作，並就南亞、印太地區的最新局勢和共同關心的全球問題交換意見」。

在周一美印兩國領導人舉行線上峰會之後，兩國外交部長和國防部長將在華盛頓舉行 2+2 會議。