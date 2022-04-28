日本央行利率按兵不動 調整通膨和經濟成長預測

日本央行 (Bank of Japan) 周四 (28 日) 維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期。2022 年度通膨展望由原先預估的 1.1% 上修至 1.9%，經濟成長成長展望則從原先預估的 3.8% 下修至 2.9%，主要是考量到烏克蘭局勢，以及經濟 / 物價情勢展望等。

日本央行經過 4 月 27、28 日兩天的金融政策會議後，以 8:1 票數決議維持基準利率於 - 0.1%，而 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變，為達成殖利率的誘導目標，不會對長期公債買進設定金額上限。

關於 ETF 及 J-REIT 的資產買進，日本央行分別設下全年約 12 兆日圓及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調上限，並視需求買進。商業票據及公司債部分，日本央行計劃逐步恢復至疫情前水準，其中商業票據約 2 兆日圓，公司債約 3 兆日圓，這部分則獲得委員的一致通過。

另外通膨目標也維持 2% 不變，為達成目的，也將繼續維持寬鬆的貨幣政策。

日本央行發布消息之後，美元行情急遽上揚，周四 (28 日) 的東京外匯市場，美元兌日圓一度來到 129.88，美元走升、日圓走降，美元升至 2002 年 5 月 9 日以來的高水準。