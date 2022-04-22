日本3月核心CPI年增0.8% 符合預期

日本 3 月核心 CPI 報 100.9、年增 0.8%，連續 7 個月上升，年增率合乎市場預期，也較 2 月份的年增 0.6% 擴大。原油價格飆漲，導致電費和瓦斯費攀升，加上原材料價格上漲也造成食品價格上揚。若去除行動通訊費調降影響，年增率逾 2%。

日本總務省周五 (22 日) 公布 2022 年 3 月的全國消費者物價指數 (CPI，2020 年 = 100)，不含生鮮食品的核心 CPI 報 100.9，年增 0.8%，連續 7 個月上升。Nikkei QUICK 整理出的市場預測中數為年增 0.8%，和實際表現相同。

以品項來看，能源價格普遍上揚，其中電費年增 21.6%，都市瓦斯費年增 25.3%，汽油價格年增 19.4%。光是能源品項的漲價部分，就將整體指數推升 1.46 個點數。

生鮮以外的食品價格年增 2%，年增率較 2 月份的年增 1.6% 擴大。受到日圓貶值和海外需求增加影響，進口牛肉價格年增 10.4%，進口食用油價格年增 34.7%。

行動通訊費用方面，由於日本各大行動通訊公司在 2021 年春天推出低價方案，使得今年 3 月的行動通訊費用出現年減 52.7% 的大幅下滑；而光是這部分的價格下滑，就使得整體指數降低 1.42 個點數。

市場預測在 4 月之後，行動通訊費用降價的相關影響將稍微減少，整體指數的增加幅度有可能進一步的擴大。

另外日本 2021 年度 (2021 年 4 月至 2022 年 3 月) 的平均核心 CPI 報 99.9，較前年度增加 0.1%，睽違 2 年出現上升。