〈財報〉漲價抵銷供應鏈衝擊 福特Q1跑贏市場預期 盤後漲近2%

面對晶片荒延燒以及原物料上漲，福特汽車靠漲價抵銷一部分成本，使周三 (27 日) 盤後交出的第 1 季財報優於市場預期，全年財測則維持不變，消息帶動福特盤後股價上漲 1.9%。

福特第 1 季營收減少 5% 至 345 億美元，仍優於市場所料，同期淨損 31 億美元，包含因投資 Rivian 損失的 54 億美元，但經一次性項目 (含 Rivian 投資在內) 調整後，每股盈餘為 38 美分，優於市場所估的 37 美分。

2022 Q1 財報關鍵數字

營收：年減約 5% 至 345 億美元 vs 311 億美元 (Refinitiv 分析師預估)

調整後 EPS：38 美分 vs 37 美分 (Refinitiv 分析師預估)

營業利益：年減 41% 至 23 億美元 vs 18 億美元 (彭博分析師預估)

淨損：31 億美元，去年同期淨利 33 億美元

汽車部門營收：321 億美元 vs 311.3 億美元 (Refinitiv 分析師預估)

福特持有 Rivian 12% 股權，該公司市值在第 1 季蒸發 52%，使福特持股價值從 106 億美元腰斬為 51 億美元。

展望全年，儘管成本上漲、供應鏈問題未解，福特仍維持營業利益介於 115 億至 125 億美元的預測不變，原因是定價強勁且產量逐漸回升。這讓多位原本預料會調降財測的分析師感到意外。

福特財務長 John Lawler 在法說會中，以「好壞參半」形容第 1 季財報。他透露，由於晶片荒延燒，約 5.3 萬輛車處於開始生產、卻需等待最終零組件到齊的狀態，影響最大的是獲利最好的車款，包括 F-150 皮卡、Expedition 和 Navigator 兩款休旅車。

但 Lawler 也說，市場對福特車款的需求強勁，而且漲價抵銷了來自供應鏈瓶頸、原物料上漲和美國升息帶來的大部分衝擊。如果成本進一步攀升，福特不排除繼續調漲。

財報顯示，福特第 1 季躉售出貨量年減 9% 至 97 萬輛，反映晶片荒影響，但第 1 季營收僅減少 5%，顯見調漲售價的效益。

通用 (GM-US) 同日稍早公布第 1 季財報，同樣拜漲價之賜交出優於預期的表現，並維持全年財測不變。

福特周三收高約 1%，報每股 14.85 美元，財報出爐後，盤後股價續漲 1.89%。該股去年表現傲視汽車同業，但今年來欲振乏力，約跌 30%。