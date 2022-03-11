福特汽車與PG&E合作 以F-150電動皮卡為家庭及電網供電

福特汽車 (F-US) 將與加州的 Pacific Gas and Electric Co. (PCG-US) 合作，評估電動 F-150 Lightning 的雙向充電能力，提供家庭用電並將電量回饋電網。

福特 CEO 法利 (Jim Farley) 和 PG&E CEO 波普 (Patti Poppe) 周四 (10 日) 晚在德州的 CERAWeek 能源會議上宣布了這些計畫。

雙向充電涉及電動車將能源回饋到家庭或電網的能力，這與家庭和電網對車輛的充電相反。電動車可以在夜間費率低時充電，並可能在高峰時段向電網提供能源。讓客戶能夠節省電費並減少對電網的壓力。

兩天前，波普宣布與通用汽車 (GM-US) 展開一項試點計劃，以使其電動車能夠在停電或電網故障情況下為家庭供電。

福特公司發言人表示，福特的方式與通用汽車不同，因為它是「福特 F-150 Lightning EV 和雙向充電系統首次進入市場」。

該公司表示，將於今年春天推出的 F-150 Lightning 已經能夠在停電時為家庭供電。福特稱之為「智慧備用電源」。

擷取早期採用者經驗，PG&E 表示將探索福特的技術如何與電網和客戶的家庭互聯。

F-150 Lightning 備用電源的首次使用預計將於 2022 年春季開始，由 Sunrun Inc. (RUN-US) 作為首選安裝合作夥伴提供支援。