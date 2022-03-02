福特宣布分拆電動車業務 盤前股價漲近5%

福特為推動電動車業務，周三（2 日）表示將重組業務，把電動車與內燃機（ICE）業務分拆成各自獨立運作部門。先前福特執行長 Jim Farley 曾否認這項說法，強調並無此計畫。

福特預估分拆後能簡化不斷成長的電動車業務，實現利潤最大化，且此舉與福特執行長 Jim Farley 的 Ford + 轉型計畫下經營福特 Pro 商用車業務的策略類似。

Farley 在周三宣布重組消息的聲明中表示，公司將全力以赴，創造獨立但互補的業務，加速電動車業務發展且不受限制創新，而且還有傳統汽車的工藝技術、產能支持，這是其他電動車新創公司夢寐以求的優勢。

分拆後的電動車業務部門將稱為「Ford Model e」，而內燃機業務將被稱為「Ford Blue」，福特表示將把兩者視為不同業務營運，但共享相關技術與最佳實踐，利用規模並推動運營改善。

Farley 除福特執行長一職外，也將擔任新的電動車部門「Ford Model e」總裁，至於「Ford Blue」則由福特美國與國際市場總裁 Kumar Galhotra 掌舵，其首要任務是削減營運成本，這也是 Farley 轉型計畫的主要任務。

此外，福特在宣布分拆業務後還上調對電動車的生產與獲利展望，該公司預測，到 2030 年，其全球電動車銷售量將占總汽車銷售量的一半，先前預估的目標是 40%，並把到 2026 年的營益展望從先前的成長 8% 上調至 10%。

福特此次宣布分拆業務在一定程度上安撫華爾街的分析師，先前分析師們一直向福特等傳統汽車製造商施壓，要求他們分拆電動車業務以提高市場價值，新創電動車公司在市場上相當受投資人青睞。

福特 (F-US) 盤前股價受分拆消息激勵勁揚 4.97%，每股暫報 17.53 美元。