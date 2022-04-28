〈紐約匯市〉美元指數觸五年新高 俄斷供天然氣重創歐元

鉅亨網編譯林薏禎 2022年4月28號5點51分

美元指數周三 (27 日) 一度創五年新高，在俄羅斯停止向歐洲部分地區供應天然氣後，對經濟增長乏力的擔憂，促使歐元貶破 1.06 美元大關，為 2017 年來首度。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.65%，報 102.97，盤中最高達 103.28，創 2017 年 1 月以來最高，最低 102.22。

芝商所的 FedWatch 工具顯示，交易員預期聯準會 (Fed) 將在下周會議上升息兩碼，6 月、7 月會議也各升兩碼，升息腳步較全球其他央行更激進。

隨著歐洲努力避免俄烏戰事對經濟造成巨大衝擊、中國以封控措施阻止病毒蔓延，對全球經濟成長受阻的擔憂也刺激美元需求。

俄羅斯能源巨頭 Gazprom 周三宣布停止向波蘭和保加利亞運輸天然氣，原因是兩國沒有遵循俄國先前規定，以盧布支付天然氣。

滙豐銀行 (HSBC) 歐洲外匯研究主管 Dominic Bunning 認為，這為歐洲地區的天然氣價格帶來上行壓力，恐拖累歐洲經濟並加劇通膨。

歐元兌美元貶 0.75% 至 1.0557 美元，一度創 2017 年 3 月以來最低。歐元本月迄今已跌約 4.6%，有機會創下七年多來最大單月跌幅。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 說，對中國封控的擔憂情緒，擴大了歐元兌美元的下行風險。市場分析認為，作為歐洲最大的貿易夥伴國，中國經濟成長放緩，也連帶影響歐洲國家的經濟成長前景。

德國周三將今年經濟成長預期自 1 月底的 3.6% 下修至 2.2%，法國 4 月消費者信心下滑至近三年半最低，且降幅大於市場預期。

美元走強也打壓日圓的反彈態勢，美元兌日圓升 0.96% 至 128.41 日圓，日本央行 (BOJ) 周四結束為期兩天的政策會議，投資人將關注央行的殖利率曲線控制政策是否有所轉變。

英鎊兌美元貶 0.21% 至 1.2543 美元，繼續盤旋在 21 個月低點。

英國稍早公布 4 月零售銷售大幅下滑，理由是天然氣、電費和燃料等生活成本飆升，使家庭支出受到擠壓。

澳幣兌美元微升 0.07% 至 0.7124 美元，周三觸及 2 月底來最低水平，隨後扭轉跌勢。

在 Q1 核心通膨率飆至 20 年新高水平後，市場預期，澳洲央行最快於下周的 5 月政策會議宣布升息。

截至台灣時間周四 (28 日) 約 6:00 價格：