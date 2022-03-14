晶片短缺嚴重 福特汽車「減配」銷售Explorer SUV車款

全球晶片短缺問題持續，對汽車業帶來嚴重衝擊。在此情況下，美國汽車大廠福特 (F-US) 將開始銷售缺乏後座空調、暖氣控制晶片的 Explorer SUV 車款，預期將會先在美國出貨。

福特將開始在美國地區開始銷售缺乏後座空調控制晶片的 Explorer SUV 車款，以因應全球晶片短缺問題。福特發言人 Said Deep 表示，車主仍可從前座控制冷暖氣，如果客戶選擇購買此車款，將獲得降價，並且更快的交車。

此外，Deep 也表示，福特最新的做法，是為了更快向客戶交車，並且這樣的方案只是暫時性的。

與許多其他汽車廠一樣，福特一直在努力應對晶片短缺帶來的限制。晶片荒已經迫使福特去年以及本月初縮減了廣受歡迎且高利潤的 F-150 皮卡休旅車的產量。

福特表示：「我們正與供應商密切合作，以解決全球半導體晶片短缺帶來的潛在生產限制，並努力安排關鍵車型生產線進行生產，充分利用我們的半導體資源。」

由於晶片短缺，其他汽車製造商也不得不刪減部分汽車內裝配備和選項，像是犧牲無線充電、收音機和燃油管理模組等。電動車巨頭特斯拉也在晶片短缺的情況下，開始出售沒有 USB 接口的電動車。

IHS Markit 的報告曾預估，車用晶片短缺可能會在今年第一季影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，警告供應中斷可能延續到第三季。