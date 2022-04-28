天天降肉？超越肉類傳與麥當勞永久合作 盤中噴漲逾21%

市場週三 (27 日) 傳出超越肉類的植物肉漢堡將成麥當勞菜單上的永久產品，此消息激勵超越肉類 (BYND-US) 盤中一度噴漲 21%，並短暫暫停交易。

超越肉類在 2021 年積極擴張，與麥當勞合作推出 McPlant 植物肉漢堡，麥當勞行銷長 Morgan Flatley 近期在《Fast Company》峰會上表示，未來幾年，消費者用餐體驗將發生巨大變化，可能添加與超越肉類合作的非常成熟的產品。市場解讀兩家公司將永久合作，促使超越肉類 (BYND-US) 週三盤中股價噴漲超過 21%。

超越肉類的植物肉漢堡傳出將成為麥當勞菜單上的永久產品 (圖片：AFP)

麥當勞隨後回應，市場誤讀此消息，超越肉類隨即回吐大部分漲幅，收紅 7.6% 至每股 38.22 美元。麥當勞 (MCD-US) 收盤下跌 0.58%，報每股 247.14 美元。

麥當勞表示，自 2020 年 11 月以來，McPlant 一直是麥當勞全球菜單核心內容的一部分，美國市場方面沒有其他新消息。

近年植物性肉類銷售放緩，隨著疫情趨緩，餐飲業的復甦，超越肉類在 2021 年踢到鐵板，零售市場銷售下滑，而且尚未全面打進餐廳市場，超越肉類銷售表現幾乎與 2020 年持平。

目前餐廳銷售僅占超越肉類銷售的四分之一左右，雜貨店和其他零售商的銷售低迷，導致超越肉類近幾季財報令人失望，有鑑於 McPlant 產品在測試市場上的銷售情況的報導不一，投資人期望未來超越肉類的餐廳銷售有所提振。

事實上，麥當勞菜單納入永久性納植物性肉類產品的想法並非遙不可及，隨著肉類和奶製品的替代品越來越受世人歡迎，許多人預計價值數十億美元的市場可以持續增長，而麥當勞確實在一些非美國餐廳提供更多素食菜單選項。

市場分析，如果超越肉類永久在麥當勞菜單上佔有一席之地，那可能意味著超越肉類將能擁有更大、更穩定的收入來源。

