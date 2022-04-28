美股重點新聞摘要2022年04月28日

今日操盤前瞻

美國第一季 GDP

美股財報：麥當勞、推特、蘋果、亞馬遜、Intel

高通業務多元化策略見效 Q2 營收締新高、財測亮眼 盤後漲逾 6%

高通 (QCOM-US) 周三 (27 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第二季營收年增 41%，再締新高。閱讀全文...

Meta Q1 獲利優預期、用戶人數回升 盤後飆升 19%

臉書母公司 Meta (BF-US) 周三 (27 日) 公布第一季財報，雖然營收令人失望，但獲利高於預期，且每日活躍用戶 (DAU) 回升，盤後股價大漲近 19%。閱讀全文...

交機延誤 成本上揚 波音第 1 季財報未達預期

波音公司 (BA-US) 上季財報調整後虧損和營收都低於分析師的預期，因為該公司的商用和國防飛機的生產成本都提高不少。閱讀全文...

Spotify 業績報喜 上季月活躍用戶成長近 2 成 廣告收入大增

串流音樂龍頭 Spotify 周三（27 日）美股盤前公布 2022 會計年度第一季財報，由於月活躍用戶年增近 2 成、廣告收入也成長逾 3 成，推升營收增逾 2 成超乎市場預期。閱讀全文...

小商品之都義烏實施封閉式管理 全球供應鏈恐進一步受阻

以小商品批發聞名的中國浙江省義烏市，周三 (27 日) 宣布實施封閉式管理，恐將給全球供應鏈帶來新的衝擊。閱讀全文...