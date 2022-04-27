若馬斯克收購推特破局 分手費高達10億美元

根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，若全球首富馬斯克無法融資來完成收購推特，馬斯克將支付推特 10 億美元的「分手費」，反之，推特仍能接受第三方競購或是拒絕馬斯克收購，但推特也必須支付馬斯克「分手費。」

社群媒體平台推特週一 (25 日) 同意全球首富馬斯克以每股 54.2 美元的價格，約合 440 億美元的價格全現金收購及私有化提案。

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，如果馬斯克融資失敗等任何原因放棄收購推特 (TWTR-US)，或違反協議導致交易無法完成，馬斯克將要支付推特 10 億美元的終止費。

反之，如果推特股東投票反對收購，或者推特董事會接受另一家實體的收購提案，推特將欠馬斯克 10 億美元的終止費。

若全球首富馬斯克無法融資來完成收購推特，馬斯克將支付推特 10 億美元的「分手費」 (圖片：AFP)

這筆收購協議還包括一個「專屬排他條款」 (No-shop) 限制，這將阻止推特董事會尋求更好的交易，而且董事會也不能建議股東投票反對該交易，除非有特殊例外。

文件還明確指出，如果沒有在太平洋時間 2022 年 10 月 24 日下午 5 點前完成交易，該交易可能會被終止。這一日期可能會再延 6 個月，以滿足某些條件，如反壟斷和外國投資審查。

此前，馬斯克表示已備妥 440 億美元，包括透過持有股權籌集 210 億元資金，以及美國銀行 (Bank of America)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 等主要投行超過 250 億元的融資承諾。不過馬斯克是否會出售或是抵押特斯拉持股，加入更多的投資人，還是三者兼之仍不得而知。

推特 (TWTR-US) 週二下跌 3.89% 至每股 49.68 美元，但特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 12.18%，主因是特斯拉投資人擔憂馬斯克可能拋售個人特斯拉持股來募集資金。