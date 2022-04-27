〈財報〉比亞迪受惠電動車需求旺 Q1淨利成長241%

獲「股神」巴菲特投資的中國電動車與車用電池製造商比亞迪 (002594-CN) 周三（27 日）晚間公布第一季財報，受惠電動車需求旺盛，該公司扛住晶片荒與原物料價格上漲等供應鏈問題影響，上季營收年增逾 6 成，淨利成長 241%。

根據比亞迪財報，在截至 3 月 31 日的第一季財報中，淨利成長 241% 至人民幣 8.084 億元（單位下同），為該公司上周預期的 6.5 億至 9.5 億元的高點，第一季營收成長 63% 至 688 億元。

該公司在 4 月 19 日的初步財報中表示，集團電動車銷量創下歷史新高，市場占比持續提升，實現公司快速成長並大幅提高獲利能力，在一定程度上抵銷自上游的原物料上漲所帶來的壓力。

不過值得注意的是，比亞迪子公司代工大廠比亞迪電子受到市場需求疲乏、產能利用率低等衝擊，繳出黯淡財報，第一季淨利銳減 77.7% 至 1.8 億元，顯然對母公司的獲利能力造成部分影響。

比亞迪多元化業務範圍使其能經得起一系列考驗，包括困擾全球汽車製造業的晶片荒、讓中國各大城市陷入封鎖狀態的新冠疫情，以及大宗商品價格的飆漲。不過該公司在第一季曾兩度調漲汽車價格，主因是原物料成本上漲。

此外，比亞迪也是全球第四大電動車電池製造商，主要替旗下電動車生產電池，但目前也日益向外擴張，希望從目前市場龍頭寧德時代（CATL）(300750-CN) 手中奪取市占。

有分析師在比亞迪公布財報前指出，該公司產業的廣度剛好助其比其他汽車製造業同行度過供應鏈中斷的難關，月銷量創下新高。

分析師說，比亞迪有望在中國蓬勃發展的電動車中拿下更大市占，因為其全新的純電與油電混合車系列以更安全、更低廉刀片電池吸引消費者。

根據中國汽車工業協會數據，比亞迪在 2021 年電動銷售中占比達到 17.1%。外媒調查數據顯示，中國去年電動車銷售達到 300 萬輛，其中包括插電式油電混合車，預估今年將上看 570 萬輛。比亞迪在 4 月初時曾表示已完全停止生產汽油車。