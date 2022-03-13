比亞迪電動車銷量暴增 台散熱廠元山、泰碩營運進補

全球 1 月電動車銷量排行榜顯示，比亞迪 (002594-CN) 銷量大幅領先美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US)，奪下全球電動車銷冠軍；比亞迪 2 月總銷量翻倍成長，預期第三季在料況緩解下，銷量有望再提升。車用散熱供應商泰碩 (3338-TW)、元山 (6275-TW) 營運進補。

據 CLEAN TECHNICA 數據指出，1 月電動車掛牌量年增 87%，達 60.3 萬輛，占全球車市比重 10%，其中，中國市場是成長主要驅動力，占單月全球電動車銷量比重達三分之二，比亞迪以 9.33 萬輛的銷量超越特斯拉的 5.31 萬量。

比亞迪 2 月總銷量衝至 9.1 萬輛，年增 3.3 倍，其中，新能源車銷量就達 8.8 萬輛，年增 7.5 倍。業界認為，雖然目前汽車晶片仍處於缺貨狀況，不過比亞迪零組件供應相對穩定，推升銷量翻倍增。

隨著比亞迪銷量報捷，台散熱供應商營運同步受惠，元山提供的產品包括中控、汽車座椅通風、電源管理、電池等散熱風扇，訂單能見度已達明年中，看好今年車用電子營收將成長逾 1 成。

元山高雄廠產能供不應求，月產能已突破 70 萬台；元山中國塔崗廠受到當地疫情影響，員工無法全數到位，原規劃月產能可到 60 萬台、最大至 120 萬台，不過目前約 40 萬台，部分客戶更轉移至台灣來生產。

泰碩近年打入比亞迪供應鏈，主要交貨影音與中控系統的散熱模組，預期在客戶今年出貨量倍數成長下，有望推升車用營收比重攀升至 10% 以上，營收貢獻突破千萬美元，整體營收、獲利都將優於去年。