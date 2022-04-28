〈陸港盤後〉上海新增無症狀感染者降至1萬以下 滬指震盪收高

中國 A 股周四（28 日）收盤漲跌互見，滬指漲逾 0.5%，港股也收復 20,000 點大關，原因是京滬疫情持續出現穩定跡象，上海新增無症狀感染者降至 1 萬以下，國務院也決定增強穩崗政策力道，以保持經濟平穩運行。

滬指周四收盤漲 0.58% 至 2,975.48 點，深成指跌 0.23% 至 10,628.92 點，創業板指大跌 1.83% 至 2,227.65 點。兩市成交額合計人民幣 8,406 億元，北向資金淨流出 6.37 億元。

煤炭、地產、釀酒、銀行、鋰礦等類股走高，食品飲料、農業、家居、建築、券商等族群下跌。

香港恒生指數收盤勁揚 1.65%，收復 20,000 點關卡，恒生科技指數勁漲 2.15%。

京滬疫情持續出現穩定跡象。上海市衛健委周四通報，周三新增本土有症狀確診病例 1,292 例，無症狀感染者 9,330 例，合計 10,662 例，為連續第五天下降，三周多以來最低水準。

國務院總理李克強周三主持國務院常務會議，並表示穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵支撐，要採取更有力行動穩就業，推動企業在做好疫情防控條件下復工，特別要確保供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施正常運轉。

過去幾天，北京接連提出穩經濟政策，中共總書記習近平周二下令全面加強基建，中國央行也宣示將增強貨幣政策對實體經濟的支持力道。

銀行證券表示，儘管疫情仍干擾中國經濟，但北京「穩增長」基調將持續在政策面發力，投資人關注點將回歸國內基本面。曙光已現，投資人需耐心等待政策發力。

中原證券則說，隨著市場風險充分釋放，政府提出利多政策，帶動場外資金開始加快進場做多節奏，A 股有望迎來較大幅度回升行情，建議投資人密切關注政策面與資金面的情況。