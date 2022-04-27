〈陸港盤後〉習近平發話全面加強基建 A股大反彈

中國 A 股周三（27 日）上演大反攻，創業板指收盤大漲逾 5%，寫下近三年來最大單日漲幅，原因是中共總書記習近平指示，要全面加強基建，引導市場預期，上海與北京疫情也暫時出現穩定跡象。

證券時報報導，滬指周三收盤勁漲 2.49% 至 2,958.28 點，深成指勁揚 4.37% 至 10,652.9 點，創業板指急漲 5.52% 至 2,269.71 點，創 2019 年 2 月以來最大單日漲幅。兩市成交額合計人民幣 9,177 億元，北向資金淨流入 43.59 億元。

鋰礦、鋰電池、儲能、光電、稀土、特高壓等新能源類股強勢表態，軍工、半導體、化工、電力、建材、煤炭、鋼鐵、石油、建築、醫藥等族群走高。

香港恆生指數收盤漲 0.06%，恒生科技指數勁揚 1.68%。

習近平周二主持中央財經委員會第 11 次會議，並表示要全面加強基建，建構現代化基礎設施體系，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈列為建設重點，

習近平並指示，要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心，提高落實成效。

京滬兩地疫情也暫時出現穩定跡象。上海市衛健委通報，周二新增本土確診病例 13,562 例，新增感染者人數連續第四天下降。上海市政府並說，陽性檢出率逐步下降，將局部開放「社會面基本清零」的地區。

北京市衛健委周三則通報，周二新增 31 例本土有症狀確診病例和 3 例無症狀感染者，無新增疑似病例，無新增境外輸入有症狀確診病例、疑似病例及無症狀感染者。

國盛證券表示，在「穩增長」和逆周期調控預期下，政府不斷提出各項政策，基建作為「穩增長」重點領域，利多不斷，投資人可重點挖掘基建類股潛在布局機會。

中原證券則說，目前 A 股處於快速下探階段，市場風險集中釋放，恐慌情緒持續發酵，場外資金觀望心態較重。預料在新扭轉變量因素出現前，滬指繼續慣性下探的可能性較大，建議投資人密切關注政策面與資金面的情況。