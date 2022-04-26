Snowflake可望成雲端領域第四大支柱 激勵股價漲近8%

數據存儲與分析軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 周一 (25 日) 獲得 Wolfe Research 分析師 Alex Zukin 提振，他認為該公司可與微軟 (MSFT-US)、亞馬遜和 Alphabet (GOOGL-US) 並列成為雲端運算領域的重要一員。

Snowflake 周一股價大漲 13.14 美元或 7.56%，收每股 186.94 美元。

該股一路狂飆，反映該公司顯著成長率與估值之間的緊張關係。

該公司於 2020 年 9 月以每股 120 美元的價格上市，開盤價為 245 美元，且去年秋季短暫突破 400 美元水準，但此後一路走下坡，因為市場對高本益比的雲端運算股變得敏感，上周五該股收於 173.80 美元。

Zukin 給予 Snowflake 股「優於大盤」的評級，目標價 250 美元。

Snowflake 亮眼的第四季 (1/31 止) 業績更凸顯了市場對該股估值的爭論。 Snowflake 第四季營收成長 101%，優於預期，雖然幅度已較近期幾季縮小，但仍是所以主流雲端運算股中，成長最快速的個股。

執行長 Frank Slootman 在公布第四季財報時也披露，公司已對其定價模型進行微調，從而影響近期的財務業績和財測。Snowflake 先前以每小時為單位出售其平台的訪問權限，現在以秒為單位出售運算時間，這導致第一季 (4/30 止) 財測略低於華爾街預期，因此在財報發布後 8 個交易日大跌 37%。

Zukin 研究報告中指出，Snowflake 的最大驅動力是取代傳統的數據倉庫系統，將客戶遷移到雲端，而他看到未來有巨大商機。「商業世界正經歷一場數據海嘯，各種來源的數據不斷湧現。」

Zukin 指出，考量無限制的隨選資源、較低的前期投資要求，以及「自然的整合點」(因為客戶想要分析的數據，有 80% 來自數據中心以外運作的 app)，雲端相當適合作為數據倉儲地點。

但 Zukin 也承認，以股價營收比計算，仍是最昂貴的軟體即服務 (SaaS) 股，但他認為 Snowflake 有機會成為第四大雲端業者，與市場三雄並列。他指出，與亞馬遜 (AMZN-US) AWS 當年相同規模時相比，Snowflake 目前的成長速度更快。

該分析師還指出，一些創投公司正資助在 Snowflake 平台上構建產品的初創公司，這點給了 Snowflake 一個鮮為人知的戰略優勢：潛在的局面顛覆者，可望推動公司邁向下一個成長水準。

Zukin 估計，Snowflake 將產生巨大自由現金流 (例如 2024 年自由現金流成長估計 60%)，且以股價現金流量比而言，Snowflake 交易價格與同業相比，接近兩年低點。

Snowflake 將在 6 月舉行分析師日，Zukin 認為該事件將是股價潛在催化劑，該公司可能會更新長期財務模型，以及披露和更新一些產品，因此建議投資者在該分析師日召開前，買進該股。