傳馬斯克聯手私募巨頭Thoma Bravo收購推特

《紐約郵報》週四 (21 日) 報導，全球首富馬斯克正與美國私募股權巨頭 Thoma Bravo 就合作收購推特一事談判，據悉，這可能馬斯克推進敵意收購推特的關鍵。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 15 日宣布計劃以 430 億美元收購推特後，推特便祭出「毒丸」計畫，防堵馬斯克敵意收購。不過，馬斯克近日動作頻頻，週四傳出馬斯克可能與美國私募股權巨頭 Thoma Bravo 合作收購推特。

馬斯克可能與美國私募股權巨頭 Thoma Bravo 合作收購推特 (圖片：AFP)

消息人士指出，馬斯克正在與專注於技術領域的 Thoma Bravo 就合作收購推特一事進行談判，由於馬斯克不想出售特斯拉持股等方式來籌款，因此與 Thoma Bravo 聯手可能是馬斯克收購推特的關鍵。

Thoma Bravo 和馬斯克一樣有興趣收購推特，上週 Thoma Bravo 與推特取得聯繫，探討收購問題，但消息人士稱，Thoma Bravo 目前傾向 2 個方案，可能只會與馬斯克一起收購推特，或者就是放棄收購。

馬斯克週四向美國監管機構提交的一份文件顯示，特斯拉執行長馬斯克已準備好 465 億美元的資金要來收購推特，包括 210 億美元的股權和 125 億美元的保證金貸款，這讓推特董事會面臨協商壓力。

推特 (TWTR-US) 週四小漲 0.77% 至每股 47.08 美元，今年迄今漲幅達 10.36%。