Coinbase市值縮水三分之二 小摩：觸底還早！短期內跌幅恐擴大

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 股價近來跌跌不休，在分析師看來，短期內恐怕仍無法止跌。

Coinbase 周一 (25 日) 大跌 4.22%，收 每股 135.14 美元，盤中刷新 52 周低點，今年迄今股價已下跌 46%，自一年前上市以來，市值蒸發近三分之二，然而，分析師認為這樣的跌勢短期內恐無法扭轉，且至少一位分析師對其前景越來越悲觀。

摩根大通分析師 Kenneth Worthington 上周將 Coinbase 目標價自 296 美元下調至 258 美元，第一季 EPS 估值自虧損 12 美分擴大至虧損 27 美分，並將全年 EPS 估值自獲利 1.23 美元調降為虧損 84 美分。

加密貨幣交易量放緩，令 Coinbase 的營收和獲利承壓，但 Worthington 認為問題不只如此：加密貨幣價格下跌，且交易量下降情形大於預期，才是讓他削減預期的原因。

Coinbase 將於 5 月 10 日公布第一季財報。華爾街共識預期 EPS 為獲利 1 美分，倘若 Worthington 的估計正確，那麼市場恐怕過度高估 EPS，如果 Coinbase 連獲利 1 美分都沒有，而是大幅虧損，那麼股價恐怕會出現相當負面的反應。

然而，華爾街仍大力支持 Coinbase。根據 Factset 調查的 21 家券商，其中 16 家仍給予 Coinbase「買進」評級，平均目標價 270 美元，較現行股價 135 美元隱含漲幅超過 100%。

華爾街普遍預期 Coinbase 今年將轉虧為盈，2022 年 EPS 共識預期 17 美分。

然而，Worthington 認為第二季加密貨幣交易量會持續疲軟，Coinbase 恐怕需要一些新催化劑才能重新點燃該股的需求。「加密貨幣市場需要一些刺激，才能推動更高的交易量和加密貨幣價格。」

他指出，以太坊區塊鏈網路的升級是一個潛在的催化劑，目前該網絡正進行大翻修，用戶費用預計可大幅降低且增加交易量。然而，這方面的進展一直很緩慢，目前將預訂升級的日期推遲到今年下半年。

與此同時，Coinbase 進軍非同質化貨幣 (NFT) 的行動卻遭到市場冷淡回應。

2021 年 NFT 市場火熱竄升，Coinbase 上周向等待已久的客戶推出一個交易 NFT 的市場。

但想靠 NFT 打造可觀的營收來源需要耗費時間和金錢。瑞穗分析師 Dan Dolev 估計，Coinbase 今年的年度營運費用將增加 130%，其中高達 3 億美元成本用於開發 NFT。在投資人對 NFT 的興趣似乎正減弱的情形下，Dolev 對 Coinbase 進入 NFT 市場的戰略理由持懷疑態度，因此他僅給予該股「續抱」評級。

然而，儘管摩根大通的 Worthington 調降對 Coinbase 的目標價和 EPS 估值，他仍維持對其「加碼」評級。