推特宣布接受馬斯克以440億美元收購 將進行私有化轉型

推特（Twitter）董事會周一（25 日）達成最終協議，同意特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克以每股 54.20 美元現金收購，該筆交易總金額為 440 億美元，交易預計在今年晚些時候完成，屆時推特將成為一家私人公司。消息傳出後推特股價大漲逾 6%。

截稿前，推特 (TWTR-US) 股價大漲 6.08%，每股暫報 51.91 美元，市值報 396.34 億美元，而特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 0.66%，每股暫報 998.42 美元，跌破 1,000 美元關卡。

推特聲明表示，投資人每持有一股推特股票將獲得 54.20 美元，較 4 月 1 日收盤價高出 38%，該日是馬斯克公布持有該公司大量股權之前的最後一個交易日，當時引起推特股價大漲一度暫停交易。

推特董事會一致批准這筆交易，預計將在今年晚些時候完成收購，不過還需等推特股東與監管機構批准。資金方面，董事會稱馬斯克已獲 255 億美元的債務與保證金貸款融資，並將提供約 210 億美元的股權來替這筆交易提供資金。

在本次交易中，高盛、摩根大通與 Allen & Co. 是推特的金融顧問，摩根士丹利、美銀與巴萊克銀行是馬斯克的金融顧問。

推特獨立董事會主席 Bret Taylor 表示，董事會對馬斯克的提議進行仔細和全面的評估，其中特別著重於估值、確定性和融資方面。馬斯克提出的交易提供相當高的現金溢價，董事們相信這是最符合推特股東的道路。

馬斯克在周一的聲明表示，言論自由是民主運作的基石，推特是對大眾來說是未來重要問題的線上討論場所，推特蘊含巨大潛力，期待與該公司、社群用戶共同攜手解鎖其潛能。

其實推特董事會此次決定在媒體意料之中，周一稍早有多家媒體援引知情人士消息報導，推特正在就把公司出售給馬斯克事宜進行最後階段的談判，最快在周一達成協議。

先前馬斯克在提出收購邀約後，推特董事會曾擬祭出毒丸計畫阻擋其敵意收購，但在馬斯克拿到 465 億美元融資承諾後，推特董事會態度 180 度大轉彎。上周有媒體報導，推特正在重新審查收購要約，將與馬斯克在周日共同磋商，此消息顯示推特對馬斯克收購的接收度提高了。

對推特來說，私有化象徵著戲劇性的轉變，該公司最初是一個與朋友分享狀態更新的訊息服務平台，但迅速發展成一種使用者向公眾發表 140 個字或短文的平台。推特在政治圈、名人圈與媒體業引起轟動，並與其他社群媒體平台臉書、YouTube 一起形成新的、更具互動性的網路使用風尚，即所謂的 Web 2.0 旗手。

自 2006 年成立以來，推特經歷一系列危機，包括管理層劇變導致聯合創始人多西（Jack Dorsey）在推特早期被撤職，並最終於 2015 年回歸。推特在 2013 年首次公開發行（IPO）後於 2016 年曾考慮出售，吸引迪士尼 (DIS-US)、Salesforce(CRM-US) 等公司興趣。

隨後多西在 2020 年與一位激進投資人發生爭執後，後者迫使推特設定公司具體成長目標，並增加董事會責任，舉此促使多西再次離開推特，並專注於自己的線上支付公司 Black(SQ-US)。